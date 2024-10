"Nikad nisam videla ništa neobično, samo da su zabavljači bili jako seksualni i seksepilni. Okolo su hodale gejše. Bile su i žene u jako izazovnim autfitima koje su šetale okolo i plesale na postoljima. Ali, to je nešto što je on hteo, samo da zabavlja ljude. Videla sam gole ljude na zabavama. Nisam znala da su se održavali i ‘freak-offs‘. Ali, gde god da su bogati i slavni ljudi, tu su i seksualni radnici... Oni su bili svugde. Bili su vrlo diskretni", navela je fotografkinja.

"Dedi je bio u VIP-u i videla sam da je pored njega bila devojka koju nikad nisam videla pre. Fotografisala sam ga s devojkom i on je rekao telohranitelju: ‘Uzmi joj kameru‘. Telohranitelj je došao do mene i rekao: ‘Daj mi da vidim fotografije‘. Dedi je pregledao fotografije, ja sam čekala, a on je sipao žestinu i zabavljao se. Na kraju mi je vratio kameru", prisetila se ona i dodala da reper nije obrisao fotografije. Rekla je i kako reper pre toga nikad nije tražio da vidi fotografije pa ju je to pomalo uplašilo.