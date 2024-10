Uz video u kom pleše s ocem napisala je: "Potreseni smo i imamo mnogo pitanja jer se to dogodilo pre 45 dana, a saznali smo sada preko medija, kao i mnogi od vas."

Napisala je kako je to vreme trebalo da provede odajući počast ocu i slaveći njegov život, a sada joj ostaje da se "bori s talasom emocija i nepoznanica" oko okolnosti njegove smrti.

O odnosu Kelija, uspešnog reditelja, i Šenon, koja se bavi velnesom i zdravstvenim turizmom, često se pisalo. Najviše, ipak, od sredine prošle godine nakon što su se javno sukobili oko starateljstva za glumca. Ona je brata tada optužila za zlostavljanje i finansijsko iskorišćavanje starijih osoba. I on i otac su to žestoko demantovali.

Iako je odnos oca i ćerke imao svoje uspone i padove, on je u jednom od svojih poslednjih intervjua za magazin People u decembru prošle godine izjavio: "Ona je moja ćerka, moje prvo dete. Volim je. K.C. voli svoju sestru. Mi imamo, kako bi to opisali tabloidi, komplikovan odnos. No, vreme leči sve, a ljubav je još uvek tu".