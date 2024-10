Starija i manje poznata sestra Olsen bliznakinja poznata je po ekstremnim negativnim stavovima o Srbima , poput da su "Srbi užasno bučni", preko "saveta" da "niko ne treba da ide u Srbiju", do toga da naša "zemlja postoji samo 13 godina", kao i da "ovde zapravo nema ničega srpskog".

No, čak je i Olsenovoj koja je poznata po golim scenama koje su neretko osvanule na stranicama za odrasle, scenario za "50 nijansi sive" bio previše. Ona je odbila glavnu ulogu nakon što je pročitala komentar na knjigu koji je glasio: " Jedino fanovi pornografije ovo mogu da vole !".

Pored Olsen, bilo je još glumica koje su odbile ulogu, a onda je režiser video Dakotu i to je bilo to. Džonson je postala Anastasija Stil i ostalo je istorija. Mnogima se dopalo to što Dakota nije bila stidljiva, a čak i najobnaženije scene snimala slobodno i pred svima.