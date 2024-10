"Paf čak ni nije votka. To je grožđe i piše 'napravljeno s votkom', znate o čemu pričam? "Effen" se pravi od pšenice iz Holandije i destiluje se pet puta tako da ima puno manje šećera. To je pravi način. A kasnije, kad vas zaboli glava jer ste popili punu bocu "Ciroca"... Rekao sam vam da sam pametniji," rekao je Cent tada.

"Rekao mi je pre mnogo vremena na venčanju Krisa Lajtija da će me odvesti u šoping. Pogledao sam ga i rekao - Šta si upravo rekao? Pusti me čoveče, pre nego što učinim nešto. Nateraćeš me da upropastim venčanje. To je nešto što dečko kaže devojci," rekao je tada Cent uzrujano.