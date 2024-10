Poslednjih nedelja javnost je okupirao skandal oko hapšenja repera Paf Dedija , a ova priča se svakim danom sve više rasplamsava. Dedi se i pre par meseci našao pod lupom javnosti nakon što je CNN objavio snimak na kom on fizički maltretira, vuče, šutira i udara svoju tadašnju devojku i pevačicu Kesi Venturu.

Kesi je u novembru 2023. podnela tužbu protiv repera, s kojim je bila od 2007. do 2018. godine, uz tvrdnje da ju je silovao i fizički zlostavljao, te da ju je kontrolisao, zlostavljao i primoravao na seks s muškarcima kojima je plaćao za to, dok je on sve snimao, drogirao je i maltretirao.