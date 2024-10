"Under Milk Wood" je radio drama velškog pesnika Dilana Tomasa iz 1954. godine. BBC je naručio predstavu koja je kasnije adaptirana za scenu i pretočena na male ekrane, a upravo su u onoj koja se prikazivala u pozorištu Mermaid u Londonu glumili Rut Medok, kasnije poznata po ulozi Gledis Paf u „Hi-De-Hi!“, i Vindsor Dejvis, glumac poznat po ulozi urlajućeg glavnog narednika u „It Ain‘t Half Hot Mum“ i Dejvid Džejson , najpoznatiji po ulozi Del Boja u "Mućkama" . Članica glumačke postave bila je i Dženifer Hil , s kojom je Džejson imao kratku aferu, ali posledice toga pojavile su se godinama kasnije piše Daily Mail.

Kako kaže sam glumac u to doba se fokusirao na karijeru i nije uspevao da izgradi nikakve ozbiljne veze jer su one, kako kaže, iziskivale previše vremena. Džejson i Dženifer su se razišli mirno, s jasnim namerama i bez povređenih osećanja. Džejson se ipak na kraju, 2005. godine, oženio Džil, a Dženifer se takođe udala za glumca Džefrija Dejviona. Gotovo pedeset godina kasnije Džejsonu stiže pismo koje će mu promeniti život.

„Da počnem od početka, tačnije mog početka. Pitam se da li ti je ikada prošlo kroz glavu, kao što je to bio slučaj s mamom i nedavno sa mnom, da bi ti mogao da budeš moj biološki otac. Već se dugo mučim s činjenicom da je pitanje ko mi je tata zapravo nerešeno. Ne želim da se mama oseća krivom. Nisam htela da „izdam“ svog pokojnog oca i beskrajno sam se brinula kako, zaboga, da ti pristupim. Međutim, stvarno bih volela da znam“, stajalo je na početku pisma.

Glumac kaže da je pismo otvorio u kuhinji i bio šokiran. Ruke su počele da mu se tresu, nije verovao šta je pročitao pa je to ponovio opet i opet i opet.

„Mislim da prvo niko nije znao šta da radi sa sobom. Teško mi je da objasnim kako je to upoznati nekog ko ima skoro 50 godina, vaš je, a nikada ga pre niste sreli. Imam još jednu ćerku Sofi (23), koju sam držao od rođenja i na to pomislim kada kažem da je ona moja ćerka, ali s Abi nikada to nisam mogao“, ispričao je glumac.