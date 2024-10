Entoni je izjavio da je 2005. godine bio na lečenju i da je Madona platila dvomesečni boravak u rehablitacionom centru kako bi pobedio alkoholizam. Pričajući o sestri, prisetio se majčine smrti 1963. godine. Rekao je da su on i Madona jedini videli majku u otvorenom kovčegu i da je to bilo izuzetno teško za njih kao decu. Otkrio je da mu je lovac na suvenire ukrao poslednju majčinu fotografiju.

"Ponosan sam na svoju sestru - ali to je teret, jer ne mogu da budem svoj. Moram da budem povezivan sa slavnom osobom. Ljudi imaju svoje ideje i očekivanja. Moja sestra je multimilionerka, ali je to zaradila, moram joj odati priznanje za to. Ali čovek bi pomislio da će biti malo više odanija porodica, a to nije slučaj," rekao je Entoni.