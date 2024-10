- On je počeo da me dira i ljubi otvorenih usta kada sam bila veoma mala, imala sam 5 ili 6 godina - rekla je Pola Kinski koja je takođe glumica i živi u Nemačkoj.

- Kao dete sam uvek držala jezik za zubima jer me je plašio. Bila sam zavisna od njega i njegove pažnje - i naglasila da joj je otac pričao da je njegovo ponašanje veoma normalno i da tu nema ničeg spornog i da očevi širom sveta rade to isto svojim ćerkama. Ona je sve to opisala do detalja u svojoj knjizi.