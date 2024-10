Kao solista, Hjustonova je objavila svoju prvu solo ploču pod nazivom „This is Mi Vov“ 1963. godine — međutim, u njenim ranijim pločama njeno ime je pisalo „Sissie“ Houston. Objavila je svoj solo debi album Presenting Cissi Houston 1970. godine — koji je uključivao hitove kao što su „Be Mi Babi“ i „I'll Be There“. Godine 1972. pevala je rezervnu kopiju na debi albumu Bette Midler.

Hjustonova je tokom svog života osvojila dve Gremi nagrade, 1996. za najbolji tradicionalni soul gospel album za Face to Face i 1998. za album He Leadeth Me.

Takođe je snimila duet sa ćerkom Vitni pod nazivom "I Know Him So Well" 1987. Godine 2006. snimila je "Famili First" sa ćerkama.