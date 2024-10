Mnogi kažu da su oskarovka i njen suprug jednostavno sudbinski spoj , a bilo to istina ili ne, ona zaista uživa u braku i ističe da ne očekuje da je muž upotpunjuje, niti da on očekuje da ona upotpuni njega, ali su "zajedno, ipak nešto više".

Velika ljubav i harmoničan život zaista su nagrada za glumicu, koja nikada nije eksponirala privatnost, ali je pre upoznavanja Šulmana njen ljubavni život dospeo čak i do informativnih emisija, a ne samo do tabloida.

Na samom početku nije obećavalo: on je zakasnio na prvi sastanak čak sat vremena, ali se potom iskupio poslavši glumici buket ruža. En, zaljubljena do ušiju, kršila je tih dana svoje pravilo da ne eksponira privatni život i priznala da se "zaljubila na prvi pogled“.

"On taaaaaako dobro izgleda," rekla je u intervjuu za Vanity Fair pa dodala: "Izgleda kao bog!"

U to vreme, on je živeo u Tramp kuli u Njujorku, a budućem predsedniku Amerike Donaldu Trampu komšija je bio vrlo drag. Uskoro je otkriveno da je glumica raskinula s Folijerijem samo nekoliko dana pre hapšenja , a Tramp, koji se tih tada često bavio tračevima o poznatima, kritikovao je En Hatavej zbog toga.

"Te večeri, Eni me je pozvala iz Los Anđelesa, gde je bila na pres-turneji. Pričali smo telefonom deset minuta o tome kada se vraća kući. Ako se dobro sećam, Enine poslednje reči bile su: "Voleću te zauvek“ i onda smo prekinuli razgovor. To je bilo u dva ujutro, 24. juna 2008. U šest sati su me uhapsili. Nikad više nisam pričao s Eni," rekao je svojevremeno za Daily Mail.