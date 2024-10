Skot je peto po redu dete slavnog Klinta Istvuda, a dobio ga je u vanbračnoj vezi sa stjuardesom Džeklin Rivs 1986. godine. Iako nisu bili klasična porodica, legendarni glumac nikada nije zanemarivao svog sina, štaviše, on prema Skotovim rečima, on ga je svuda vodio sa sobom, pa čak i na posao.

Ipak, on naglašava da ga otac nije razmazio već ga je odmalena učio pravim vrednostima, te njemu ima da zahvali za to što je danas vredan i ostvaren čovek.

Skot Istvud naporno je radio kako bi postao glumac vredan uloge u nekom od očevih filmova. Rola u ostvarenju "Gran Torino" značajno ga je probila, a srca publike osvojio je igrajući i u hitovima kao što su "The longest ride", "The fate of the Furious" i "Suicide squad".