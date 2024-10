Na drugom snimku Kombs stvara neprijatnu situaciju Biberu. "Šta ima, čoveče, jesi li dobro? Rasprodao arene i sve to? Počinješ da se ponašaš drugačije, ha? Više me ne zoveš i ne družiš se sa mnom kao što smo se družili", uputio je ove reči Kombs mladom pevaču. Biber je, kako su istakli obožavatelji, delovao zabrinuto dok je odgovarao svom kolegi: "Mislim, pokušavao si da stupiš u kontakt sa mnom kroz šta sve ne... ali nikad nisi dobio moj broj. Reći ću ti svoj broj."

Poslednja saradnja Kombsa i Bibera bila je pre godinu dana, kada se pevač pojavio na reperovom albumu "The Love Album: Off the Grid" s pesmom "Moments". Nedavno je izvor tvrdio da pevač žali zbog saradnje s Kombsom i da navodno to nikada ne bi uradio da je znao za optužbe koje su u međuvremenu izašle na videlo.