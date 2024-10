Britanska manekenka Ebi Klensi često privlači pažnju svojim izazovnim fotografijama, a voli da priča i o svom privatnom životu. Manekenka je u braku s bivšim fudbalerom Piterom Kraučom , a sad je u njihovom podkastu "Therapy Crouch" dala uvid u to kako njihov brak izgleda iza zatvorenih vrata, prenosi The Sun.

Ebi je otkrila kako je nedavno otkrila tabletu koja može da "spasi ženski seksualni život" . Ranije je otkrila da joj je anksioznost uticala na libido. Ova joj je pilula, kaže, pomogla. "Pričala sam s nekim devojkama i znate, sve smo stigle u određene godine. Naši hormoni su poludeli. Jedna od mojih prijateljica mi je spomenula tu zlatnu pilulu. To je prirodni suplement za žene koji pomaže s raznim stvarima. Navodno je jednoj od naših prijateljica toliko pomogla da joj je suprug rekao: ‘Ne večeras. Iscrpljen sam.‘ Nazivaju je ženskom vijagrom", ispričala je Ebi.

Manekenka je ispričala i šta najviše može da je odbije kad su u pitanju seksualni odnosi, a to je da njihova mačka bude prisutna u tom trenutku.

"To me izluđuje. Smislila sam novu taktiku s kućnim ogrtačem. Umesto da zavežem pojas napred, vežem ga iza. Bude kao: ‘Kako da odvežem ovu stvar?‘ To uvek pali", ispričala je ona, prenosi Jutarnji.hr.