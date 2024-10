Film "Una" Miloša Radivojevića iz 1984. godine podigao je veliku prašinu u javnosti, naročito zbog eksplicitnih scena. Budući da su ovakvi filmovi bili pravi tabu u odnosu na to vreme, Sonja Savić i Rade Šerbedžija koji su igrali glavne uloge, imali su težak zadatak.

- Film je dobio etiketu ne samo soft pornića, nego čak i porno filma , ali mene to ne uzbuđuje. Ljudi pogrešno postavljaju stvari i neprecizno govore. Zna se što su soft pornići i porno filmovi i u koju se svrhu prave. "Una" obiluje s tih pet-šest erotskih scena, ali se u filmu govori o raspadu međuljudskih odnosa, a seks je ravnodušan i agresivan . To je zbog umora muškog lika i neiskustva ženskog - rekla je Sonja svojevremeno i dodala:

- Momo Kapor i redatelj filma hteli su da pokažu razliku generacija, jedne koja se lako skida i vodi ljubav i druge kod koje to ide malo teže. Šerbedžija je do tada na filmu napravio gotovo sve, i verujte mi da to što se profesor u filmu ne skida nema nikakve veze sa Šerbedžijom - zaključila je tada glumica.