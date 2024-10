Šteta

Veliko posrnuće Dženifer Lopez: Pevačica dotakla dno, nije očekivala ovakav razvoj situacije, sve se srušilo za par meseci

Naime, ona je ove godine planirala da promoviše projekat 'This is me now' u koji je navodno uložila 20 miliona dolara. Doživela je debakl, a to nije sve