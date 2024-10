„ Tako je moćan. Svi su se plašili da mu se suprotstave“ , kaže insajder za People "Iako je sada iza rešetaka, i dalje je tako moćan. Svi smo to znali i tada."

Izvor nastavlja: ​​„ Svi su to uvek pripisali tome što je kreativni genije kada je u pitanju njegova opsesija da kontroliše stvari .“

Reper "Last Night" izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice, iako bi mogao da se suoči sa doživotnom robijom ako bude osuđen.

"On je neverovatno pametan. Poznaje mnogo ljudi i pomogao je mnogim ljudima - tako da mu mnogi ljudi duguju. On to zna", dodaje izvor.