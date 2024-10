"Kako ljudi teško izlaze iz brakova, tako još teže iz teke neke druge veze. Taj drugi moj izbor je bio, mogu slobodno da kažem, veoma loš. Ovaj put sam mislila da je bio ispravan, da će mi dati sigurnost, da će mojoj starijoj ćerki u kući dati neku potporu, meni slobodu. Na to nisam mogla da pristanem, naročito na trenutke koji su bili toliko tužni i razočaravajući po mene da je dolazilo do zabrane prilaska izrečene mom bivšem partneru meni. Nikada pre to nisam rekla ovo javno. On je dobio zabranu prilaska meni. Tome je prethodio događaj u koji su morale da budu uključene institucije koje su vezane za nasilje u porodici i zato mu je bio zabranjen prilazak meni na mesec dana. Ja o tome nikada do sada nisam pričala javno zato što živimo u društvo koje je voajersko. Trudila sam se samo da iz toga izađem što manje okrnjena i što jača po svoju decu, da institucije što bolje urade svoj posao. I nakon svega toga najteži trenutak jeste na naki zdrav način izgraditi odnos i sa njim kako bi moja Anika izrastala u jednu jaku devojku punu samopouzdanja. Jako mi je žao što je do toga uopšte došlo, ali nikakvo nasilje čovek ne treba nikada da trpi. Svesno sam ušla u takav odnos i isto tako izašla jer to je bio loš primer po moje ćerke", rekla je glumica u emisiji "Život u balansu-razgovori s dušom".