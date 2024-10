Kraljevsko venčanje 2018. godine, kada su Megan Markl i princ Hari izgovorili sudbonosno "da", bio je događaj koji je pratio ceo svet. No, izgleda da se drame nisu dešavale samo u okviru porodice sa dvora.

Među poznatim ličnostima koji su došli kao gosti na njihovo slavlje, našli su se i poznati glumac Džordž Kluni i njegova supruga Amal Kluni. Svi su stekli utisak tada da je njihovo prijateljstvo, barem postojano, s obzirom da su se našli na zvanicama. A to su nekako "potvrđivali" i kasnije, događajima na kojima su bili zajedno. No, vremenom, krenule su priče da se tada kada je bilo venčanje, ovi parovi nisu ni poznavali i da je to bio njihov prvi susret, što je već pomalo čudno.