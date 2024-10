Glumac kaže: „Usred ove lude oluje na Floridi, a ja se molim za one od vas koji su direktno pogođeni, vredi razmisliti kako metafora oluje utiče na sve nas. Poput životinja, mislim da možemo da osetimo da se nešto neobično dešava i da se molimo za ljude u Tampi, Sarasoti i svima onima koji su direktno pogođeni ovim. Matej me je naučio da, kada su se apostoli nosili sa olujom, kada je Petar video našeg Gospoda na vodi, prvi je pitao: Jesi li to ti? Ne izlazi iz čamca dok ne saznaš da je to Isus, dok ne znaš da je Gospod taj koji kaže – da, dođi. Kad on kaže da, onda možeš izaći iz čamca. Ali, za razliku od Petra, kada izađete iz čamca, morate držati oči uprte u Gospoda, jer ako skinete oči sa Isusa, oluja bi mogla da vas proguta" rekao je glumac u svom snimku, piše DailyMail.