Pevačica Tejlor Svift donirala je pet miliona dolara kako bi pomogla onima koji se bore s uraganima na Floridi , prenosi Page Six.

"Neverovatno smo zahvalni Tejlor Svift na njenoj velikodušnoj donaciji od pet miliona dolara u borbi protiv posledica uragana Helena i Milton. Ovaj doprinos pomoći će zajednicama u obnovi i oporavku, obezbediće ljudima, koji su pogođeni ovim razornim olujama, osnovnu hranu, čistu vodu i zalihe. Zajedno možemo da pomognemo porodicama da se nose s izazovima koji dolaze. Hvala ti, Tejlor, što stojiš uz nas u ovom pokretu koji želi da okonča glad i hvala ti što pomažeš zajednicama kad im je to potrebno", izjavila je Feeding America, neprofitna organizacija koja podržava one koji se bore s glađu.

Svift, koja je nedavno postala najbogatija muzičarka na svetu s neto vrednošću od 1,6 milijardi dolara, trebalo bi da sledeće nedelje krene u južnu Floridu kako bi nastavila svoju "Eras" turneju. To će biti njeni prvi koncerti na rasprodatoj turneji otkako je napravila pauzu nakon dugog boravka u Evropi. Do sada nije bilo nikakvih najava o odlaganju nastupa u Majamiju, koji su zakazani za sledeći vikend, od 18. do 20. oktobra.