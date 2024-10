Dženifer Lopez je pre nekoliko dana javno progovorila nakon razvoda od Bena Afleka . U podužem intervjuu otkrila je da se osećala kao da joj se svet raspada nakon što su odlučili da svako mora svojim putem. Aflek nije znao kada će Lopez javno progovoriti o detaljima njihove veze, ali je znao da će se to dogoditi.

Glumac bi voleo da ona to više ne pominje.

''Nije mu to najavila, ali je pretpostavljao da će se to desiti. To je deo njegovog života isto kao i bilo šta drugo, nikada neće pobeći od toga'', dodao je izvor.