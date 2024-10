Nekadašnja mis Jugoslavije Suzana Žunić lepotom je plenila gde god da se pojavi . Niko nije ostao imun na njene čari, a to ju je puno koštalo.

U to vreme perspektivni fudbaler Igor Štimac bio je potpuno opčinjen Suzanom . ona je osvojila prestižnu titulu u takmičenju lepote, a on zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Čileu. Putevi su sve češće počeli da im se ukrštaju, te je usledilo poznanstvo koje je preraslo u romansu. Njihova ljubav privlačila je veliku pažnju javnosti i svi su govorili o ovom mladom i perspektivnom paru.

Delovalo je kao da imaju ljubavnu bajku. Vezu su krunisali brakom koji je trajao 19 godina. Međutim, daleko je bio od ideala o kojem svi maštaju. Fudbaler se brzo zasitio svoje lepotice, te je krenuo u osvajanje drugih svih branši. Manekenke, pevačice, voditeljke sve one su bile na putu njegovih osvajačkih pohoda. Ceo region je bio šokiran kada je otkriveno da ju je varao sa pevačicom Alkom Vuicom. To je bila kap koja je prelila čašu i došlo je do razvoda.