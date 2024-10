"Stalno sam radila da ne bih bila kod kuće. Nisam imala detinjstvo. Rekla sam svojim prijateljima za zlostavljanje kojem sam bila izložena, ne samo svojoj majci. Bila sam izložena prvom seksualnom zlostavljanju u srednjoj školi. Nisam mogla da ispričam javno jer mi je otac konstantno pretio da će doći kraj mojoj glumačkoj karijeri i da mi neće dati da idem u školu. Čak sam pokušala da se ubijem. Ne sećam se koliko puta sam bila hospitalizovana. Onda sam zažalila i upitala se: "Zašto to radim sebi?" No, nisam mogla da pomognem sebi" , ispričala je, ta to je bio samo deo pakla kroz koji je prošla.