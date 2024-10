Najzapaženije uloge ove 75-godišnjakinje uključuju one u filmovima Edvard Makazoruki i Futlus. Nakon studija pozorišta na Univerzitetu Merilend, Vist je debitovala na Brodveju 1971. u predstavi "Solitaire/Double Solitaire" Roberta Andersona. Nastavila je da stvara neverovatno uspešnu karijeru na pozorišnim daskama, pre nego što je uspela i u filmu - osvojivši dva Oskara za filmove Vudija Alena "Hannah and Her Sisters" i "Bullets Over Broadway". Dajana je takođe glumila u vampirskom filmu iz 80-ih "The Lost Boys".