On je u tajnosti isplanirao put u Dominikansku Republiku, gde živi dobar deo Saldanine porodice, kako bi posetio grob njenog oca i zatražio njenu ruku. Međutim, kako nije hteo da otkrije glumici gde je bio, ona je pomislila da je vara i usledila je rasprava u taksiju. Jedva je uspeo da je ubedi i da joj pusti video koji je napravio. Na emotivnom snimku, Perego se može videti dok dolazi do groba Saldaninog oca i govori da ima nameru da se oženi njom.

U trenutku koji je bio nabijen intezivnim emocijama i iznenađenjem koje je konačno otkrio, Perego je konačno zaprosio Saldanu. Uprkos nekonvencionalnom putovanju koje je dovelo do toga, na njegovo pitanje dobio je snažno "da" od zvezde "Čuvara galaksije".

"Pokušala sam da ga odgovorim od toga. Rekla sam mu: 'Ako uzmeš moje prezime, bićeš manje muževan u očima umetnika, latino muškaraca, sveta', ali Marko me je pogledao i rekao: 'Ah, Zoe, to me stvarno ne dotiče!'", rekla je Zoe 2013. godine.