Iako je književnost obeležila njegov život, veliki uticaj na njegovo stvaralaštvo imala je i ljubav s Jasminom Mihajlović, ženom zbog koje je ostavio sve i stvorio život u kom je uživao do poslednjeg dana.

- Bio je to 27. maj 1986. godine kad sam ušla kod njega u kabinet na Filozofskom fakultetu. Tema mog diplomskog rada bile su njegove priče. Trebala mi je bibliografska građa, a pošto je nije bilo o savremenim autorima, bila sam primorana da se konsultujem sa samim piscem - započela je svojevremeno za Kurir svoju priču Jasmina Mihajlović.

Zašto to radite?

- Trebalo mi je dva meseca da se usudim da mu telefoniram. Imala sam tri broja nekih Milorada Pavića u Beogradu. Nisam znala ni gde živi. I jednog dana sam se usudila da pozovem. Imala sam napisan tekst: "Dobar dan, ja sam ta i ta, radim diplomski rad i želela bih...", a onda me je duboki muški glas, koji me je već tada milovao, pitao: "A zašto to radite?" Sve sam očekivala osim toga. Rekla sam nemušto: "Zato što volim tu prozu." Zakazao mi je za sutradan, u podne, u njegovom kabinetu. Tako je počelo. Poznanstvo.