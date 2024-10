"Fino smo se pripremili, sve je bilo super, a onda je Gajić smislio da napravi kadar, koji smo zvali holivudski kadar – da kad glumac otvori frižider, a ono svetlo grune u njega. Probamo mi, ali ona obična sijalica u frižideru. Ništa. Setimo se mi da ubacimo reflektor u frižider. Ubacimo mi reflektor u frižider i probamo, a ono bljesne. Mi oduševljeni. Snimimo mi to. I neko je rekao – pauza. E, ali niko nije ugasio reflektor. Sledeća scena – otvaramo frižider a ono… to je bilo najbrže otapanje frižidera u istoriji te sprave. Stranice frižidera su se bukvalno otopile. Mi smo to gledali zapanjeni i verovali ili ne, u ogromnom strahu. Klinci smo bili, nismo mi ni sanjali da ćemo nekad raditi sa Batom. Bata je za nas bio polubog. Ogromna istorija filma se oslanjala na Batu", rekao je Manda.

Uf, to nije dobro. Nije dobro ni za nas ni za sve poslove koje budemo radili. Šta da uradimo. Ali ne vredi, mi smo slepci studenti, nemamo mi para da kupimo nov frižider. I onda smo smislili da napravimo plakat za onaj film što smo snimali. Plakat je nosio naslov 'Sedmi dan'. E onda je u potpisu stajalo – režija, Goran Bata Gajić, uloge – Dragan Bata Bjelogrlić, Vesna Bata Trivalić, Milorad Bata Mandić. Cela ekipa su bili Bate. Koliko mu se to dopalo ili ne i koliko je to bila prava kompenzacija ili ne, ja to ne znam. Ali bilo je simpatično. Kasnije smo se u nekim druženjima na snimanju filmova sećali toga. On je uvek govorio – jao, kakvu ste mi štetu napravili, al dobro nema veze", ispričao je svojevremeno Manda.