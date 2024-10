Vozač tada kaže da ne zna gde ona živi, a Lima se izvinjava. „ Možete li da me odbacite na šou Victoria's Secret? “ pita ona, pre nego što se suoči sa kamerom, najavljujući: "Vratila sam se!"

- Mislim da će ova godina biti vrhunac moje karijere. Ovo je moja 18. modna revija i još uvek sam uzbuđena kao i od prvog dana. Uvek volim da budem na pistama i da budem deo Victoria's Secret šoua. To mi je najdraže raditi - rekla je.

Sledeće godine, godišnja modna revija brenda, koja je pokrenuta 1995. godine, otkazana je 2019. godine nakon reakcije zbog nedostatka raznovrsnosti tela, a v ratila se 2021. lansiranjem VS Collective-a, sa ciljem da više gura brend ka onome što žene žele.

Lima je prisustvovala Victoria's Secret događaju na kome je promovisan njihov igrani film "The Tour" u septembru 2023. godine, što je označilo novu eru za brend.

- Osećam to kao žena i još uvek sam u modi – imam 42 godine i majka sam petoro dece, tako da osećam da me još uvek slave u ovoj fazi svog života. Sjajno je videti da bez obzira u kojoj ste fazi za moju decu i nove modele koji dolaze, to podiže - rekla je za People.