"To se nije dogodilo. Apsolutno kategorično vam mogu reći da se to nije dogodilo", rekao je princ Endru u intervju za "BBC", u kojem je negirao i da poznaje Virdžiniju Roberts.

"Bio sam tog dana u piceriji", brani se Endru koji se nije mnogo branio od prijateljstva sa milijarderom. On je u intervjuu koji je imao svetski odjek poručio da se ne kaje zbog druženja sa Džefrijem jer mu je to pomoglo da stekne mnogo poslovnih konatakata i da dosta nauči o biznisu.

Ipak, precizirao je "do kada je njihovo prijateljstvo bilo opravdano" - do 2008. Vojvoda žali što te godine nije prekinuo sve veze sa Epstajnom jer je on u to vreme bio osuđen zbog podvođenja maloletnice.