Slavna Kejt Mos napravila je novi pomak u karijeri na pragu šeste decenije , a mnogi su se zapitali zašto poznata manekenka do sada nije bila deo jata Victoria's Secret.

“Ne znam da li je moja mama očekivala da ću se baviti modom, zaista – prilično sam sramežljiva, poput nje ali u potpunosti je podržavala svaku moju odluku. Ipak, nije mi pomogla oko hoda na pisti. Ona kaže: "Moraš to da osetiš. Ne znam šta radim. Jednostavno to uradim!". Odgovorila sam: "Kul, idem još malo da vežbam pa onda...", prenosi Page six.