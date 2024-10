- Prvo što mi je Pol rekao je da nikad nije bio u vezi sa glumicom. Mislila sam da se šali - ispričala je Ešli Park za "Cosmopolitan", a zanimljivo je i to što je rekla da zgodni frajeri kao što je on "nisu njen tip muškarca".

- Uvek me je zadirkivala zašto vežbamo poljupce u garderobi, jer se to inače ne radi. Ali to je bio naš put - rekla je Ešli, koja je priznala i da je sve išlo spontano, da su prvo bili prijatelji, te da se zatim rodila ljubav.