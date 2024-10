Bivši član grupe "One Direction" Lijam Pejn pronađen je mrtav ispred svog hotela u Buenos Ajresu kasno sinoć, kako se navodi, momak je pao sa terase.

"On je samo voleo da peva"

Bend One Direction je slavno sastavio producent Sajmon Kauel nakon što je video Pejna i još četvoricu talentovanih mladića – Harija Stajlsa, Zejna Malika, Luisa Tomlinsona i Najla Horana – na audiciji za britansku verziju X faktora.

Njihovi fanovi su ih nazvali 1D, postali su globalni fenomen kao prva grupa koja je imala svoja prva četiri albuma debitovala na prvom mestu Bilbord 200. Njihova ogromna baza fanova, pod nadimkom Directioners, dovela je pop grupu do više od 50 miliona prodatih ploča. Članovi su se razišli da bi se bavili solo karijerama. Bili su poznati po pesmama poput „What Makes You Beautiful“, „Best Song Ever“ i „Story of Mi Life“.