Preminuli Lijam Pejn bio je sa Majom Henri u vezi sa prekidima od 2019. do 2022. godine.

Bivši član grupe "One Direction" i teksaški model prvi put su viđeni zajedno u avgustu 2018. godine, ali nisu zvanično objavili da su zajedno do septembra 2019. Maja i Lijam su se verili naredne godine, ali je on objavio njihov prvi raskid u junu 2021. Do oktobra su se ponovo spojili, da bi na kraju konačno raskinuli 2022. godine.

Nakon što je njihova veza završila, Maja je govorila je o vezi sa pevačem, napominjući da je njihova razlika od osam godina uticala na njihov odnos.

"Definitivno sam izabrala da oprostim mnogo toga. Kada volite nekoga toliko, imate te ružičaste naočare. U negaciji ste, pa mislite da će te stvari prestati, a one se ne menjaju, i to postaje još jedan problem među ostalim problemima," rekla je u maju 2024. godine.

Samo nedelju dana pre njegove smrti, Henri je poslala pismo o zahtevu za prekid kontakta svom bivšem nakon što je navela da joj se on opsesivno javljao.

Takođe je podelila neke detalje o svom iskustvu sa bivšim na TikToku. "Otkako smo raskinuli, šalje mi poruke, neprestano mi zvoni telefon ... uvek sa različitih brojeva i otvara nove naloge da bi mi pisao," rekla je Henri.

Izvor upućen u situaciju kaže da je Pejn "bio ekstremno opterećen svime što se ticalo Henri." Patio je jer nisu više bili zajedno.

Henri je odrasla u Teksasu sa svojim roditeljima. Ona je influenserka i model koja često deli svoje modne kombinacije i putovanja na Instagramu. U maju 2024. godine objavila je svoju prvu knjigu, "Looking Forward", a trenutno studira pisanje na Njujorškom univerzitetu.

Pejn i Maja prvi put su povezani u avgustu 2018. godine, nakon njegovog raskida sa bivšom devojkom Šeril u julu. Međutim, par nije potvrdio svoju novu romansu sve do septembra 2019. godine. U avgustu 2020. godine pojavili su se u Londonu, pri čemu je influenserka nosila veliki dijamantski prsten na svom prstu.

Ubrzo nakon toga, Pejnov predstavnik je potvrdio da su se verili. "Zaista smo srećni", rekao je Pejn tokom jednog gostovanja nakon veridbe. "Prošle nedelje mi je bio rođendan, moj sin je danas krenuo u školu, osećam se sjajno!"

U junu 2021. godine, Pejn je objavio svoj raskid sa Majom.

"Razočaran sam u sebe jer stalno povređujem ljude. To me nervira. Prosto nisam bio dobar u vezama," rekao je. "I znam kakav je moj obrazac ponašanja u vezama. Prosto nisam dobar u njima, pa moram da radim na sebi pre nego što se povežem sa nekim drugim. U mojoj poslednjoj vezi je to došlo do izražaja."

Iako su se kratko razdvojili, par se ponovo pojavio zajedno u martu 2022. godine i potvrdio da su ponovo zajedno. "Ona je i dalje moja verenica, " rekao je Pejn. "Još smo ovde zajedno i vrlo smo srećni u ovom trenutku. Verovatno najsrećniji do sada. Mislim da smo prošli kroz mnogo toga tokom COVID-a. Osećam da smo izašli s druge strane malo jači."

Samo nekoliko meseci kasnije, u maju 2022. godine, Pejn i Henri su se konačno razdvojili. Hiko od njih nije govorio o raskidu, ali je Henri komentarisala fotografiju svog bivšeg sa drugom ženom, napisavši: "Molim vas, prestanite da mi šaljete ove slike mog bivšeg verenika kako se mazi s drugom ženom. To nisam ja i dovoljno je teško znati da se to dogodilo, pa ne moram da gledam i slike. Dosta je bilo".

Nakon što je njena veza sa Pejnom završila, Henri je napisala roman pod nazivom "Looking Forward", koji je, kako je model rekla, inspirisan ličnim dnevnicima pisanim tokom pandemije COVID-19, dok je još bila verena za pevača.

U knjizi, ambiciozni model po imenu Malori se zaljubljuje u bivšeg člana dečačkog benda, Olivera. Delo opisuje njihovu uzburkanu romansu i patnju glavne junakinje kada je Oliver postao frustriran svojom stagnirajućom karijerom. Takođe se dotiče tema kao što su abortus, zlostavljanje, nasilje, samopovređivanje, zloupotreba supstanci i poremećaji u ishrani.

Iako je roman fikcija, Henri je rekla da je "definitivno inspirisan stvarnim događajima... Malori je vrlo slična meni, i zato mi je bilo veoma lako da osmislim njen lik i uložim emocije. Zahvalna sam što imam ovu priliku i platformu da zaista budem glas žena."

Iako manekenka nije otkrila u kojoj meri je njen roman odražavao njenu vezu sa Pejnom, otvoreno je govorila o njihovoj vezi dok je promovisala knjigu.

“Svaki put kada bih pričala ljudima priču o tome kako smo se upoznali, uvek bi govorili, 'Oh Bože, to je kao bajka, kao film'”, rekla je o njihovoj ranoj romansi. “Osećala sam da to moram da stavim u knjigu i iskoristim tu inspiraciju, jer jednostavno ne deluje realno.”

U romanu se Malori suočava sa višestrukim slučajevima zlostavljanja, uključujući verbalne uvrede i nasilje kada je Oliver juri hodnikom. Ona takođe ostaje trudan, iako joj Oliver kaže da će napustiti vezu ako odluči da zadrži bebu.

Malori ima abortus, ali se suočava sa teškim komplikacijama i na kraju ulazi u bolnicu zbog krvarenja, a to je iskustvo koje je i Maja imala u svom životu.

“Ono što sam prošla u stvarnom životu vrlo je slično onome što je Malori prošla u knjizi. Definitivno sam imala neke komplikacije, i morala sam da odem u bolnicu sama,” rekla je Henri o svom abortusu.

Dodala je: “Da je to bilo do mene, ne bih to učinila. Ali, takođe, da sam donela drugačiju odluku, izgubila bih osobu koju sam volela. Definitivno je bilo teških razgovora o tome. Ali sada, gledajući unazad, sve se dešava s razlogom.”

