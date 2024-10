Ova influenserka (25) nalazi se na fotografiji sa pokojnim pevačem nekadašnje popularne grupe "One Direction" na njegovom poslednjem postu na aplikaciji "Snapchat", a koja je objavljena samo nekoliko minuta pre nego što je pao sa trećeg sprata hotela u Buenos Ajresu, u Argentini i tragično skončao.

Dve godine unazad pa do momenta njegove smrti, Pejn i Kasidi su bili nerazdvojan par iako su, prema navodima stranih medija, tokom svoje veze imali uspona i padova.

Sve do tog momenta, činilo se da Kejt i Lijam uživaju u njihovoj vezi, što se moglo videti i po Instagram postovima na Kejtinom profilu u kojem je pomno dokumentovala njihovo zajedničko putovanje u Rim. Iako su u početku bili "stidljivi" u vezi sa njihovom vezu, njihove fotografije na kojima se grle govore koliko su njihovi zajednički planovi bili ozbiljni.

"Ko je taj srećni i poletni mladić pored tebe. Ozbiljno, izgledaš fantastično. Mogao sam da ti to kažem jer si na sofi pored mene, ali znaš kako funkcioniše tehnika, telefoni i te stvari," napisao je tada Lijam ispod njene objave.

Međutim, njihovo poavljivanje na crvenom tepihu izazvalo reakcije fanova koji su se uplašili da je Kejt zainteresovana za Lijama samo zbog njegov novca i uspeha koji je stekao u okviru "One Direction"-a.

Pejn dovodi Kejt na premijeru dokumentarnog filma Luisa Tomlinsona, prijatelja iz "One Direction"-a

Koliko je imao ozbiljne namere sa njom pokazuje i momenat kada ju je Lijam poveo kao svoju devojku na promociju dokumentarnog filma "All Of Those Voices" njegovog kolege iz benda, Luisa Tomlinsona.