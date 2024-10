Lijam Pejn (31), bivši član popularnog benda "One Direction", preminuo je nakon pada sa trećeg sprata hotela u Buenos Ajresu , a o ovom stravičnoj tragediji mediji uveliko bruje.

Pored toga što je bio pevač, tekstopisac i nekadašnji član pomenute grupe, Lijam je učestvovao i u "Iks-faktoru", 2008. godine, u kojem se pojavio kao kao solo izvođač , ali nažalost nije stekao previše uspeha. Dve godine kasnije, Lijam se probija kao član grupe "One Direction" koju je oformio Sajmon Kauel. Sa bendom izdao pet studijskih albuma, a 2019. godine izbacio je svoj prvi solo album.

Mimo svog njegovog uspeha, najviše pažnje privukla je njegova veza sa pop zvezdom Čeril Kol, koja je bila deo žirija u "Iks faktoru" i to baš one godine kada se Lijam takmičio. On je tada imao svega 15 godina, a Čeril je 10 starija od njega. Godinama kasnije njih dvoje stupaju u romantičnu vezu, a 2017. godine dobili su sina kog su nazvali Ber.