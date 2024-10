Suicidne misli U epizodi podkasta Dnevnik jednog izvršnog direktora iz 2021., Pejn je rekao da je imao suicidne misle tokom boravka u bendu "One Direction", prenosi People.

"Bio sam zabrinut koliko će daleko biti moje dno“, rekao je on. „Gde je za mene dno? I nikad ga ne biste videli. Veoma sam dobar u skrivanju. Niko to nikada ne bi video... Postoje neke stvari o kojima definitivno nikada, nikada nisam pričao. Stvarno, stvarno, stvarno je bio problem. I to je bio samo dok nisam video sebe posle toga, bio sam kao, 'Tako je, moram da se popravim.'