Tokom pojavljivanja na samitu najmoćnijih žena u ponedeljak, Dijaz je otkrila da je morala da se 'gura' da se vrati pred kameru nakon što je uživala sa svojom porodicom, navodi The Hollivood Reporter.

Prošlo je 10 godina od kada je Diajz poslednji put glumila u filmu - filmskom mjuziklu Eni iz 2014. - ali sada ima nekoliko filmova u pripremi, uključujući njen predstojeći Netfliks film "Back in Action" sa Džejmijem Foksom.

„Bilo je to pravo vreme za moju porodicu. Posle Kovida, dugo smo bili u kući, što je bilo neverovatno i problem je bio što bismo verovatno ostali tamo, i dalje bismo bili tamo", rekao je Diaz.

„Moj muž, koji je najbolji, rekao je: „Podržavali ste nas i gradili porodicu“ i podržavali ga u njegovim poslovima, on je rekao: „Vreme je da te podržimo i pustimo mamu da se uzdigne i uradi njenu stvar“. On je kao: "Daj da vidim da to radiš devojko." Bio sam kao, "U redu, idemo."