"Ni slučajno nemoj da ti se dogodi da me staviš tamo ”, rekao joj je Bata, a to je ona svojevremeno otkrila u razgovoru za Nedeljnik. To je bila njegova odluka.

"Pred oltar smo stali tek kada se razboleo, a formalnost braka nam ništa nije predstavljala. Bilo je vrlo naporno pratiti ga. Bata je bio veoma privržen porodici, za njega je kuća bila najvažnija na svetu, mada je, moram reći, dugo živeo bećarskim životom. Ali, kad je rešio da se skući i smiri, onda je to poštovao. Govorio je: "Kuća ni zbog čega ne sme da trpi". Veoma je poštovao tradicionalne vrednosti, slavio slavu i Božić i veoma brinuo o braći i sestrama. Posle smo se venčali i u manastiru Vavedenje, a sve smo obeležili tako što smo nas četvoro otišli na ručak. Nikome nije bilo stalo do toga, mi smo to hteli samo da učinimo starima. Nije nam to palo na pamet, njegovi su se ponašali kao da smo u braku, kao da sam snaja, njegov brat zvao me je gospa mala. Možda mu je nešto dunulo kad se razboleo", rekla je Olga Stojković u jednom intervjuu.