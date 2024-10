- Zaista sam bliska sa Lijamom, bili smo prijatelji godinama i on je bio u Argentini i mislim da je samo želeo da proveri da li sam dobro, da vidi kako je kući. Čili smo se svaki dan i to smo radili godinama. Očigledno je uvek bio tu u trenucima kada mi je bio potreban iako nije u grad u - rekla je ona.

Pitala je da li je dobro, on je odgovorio "da" i ona mu je rekla da je tek stigla na posao. Rekao joj je da "kulira" u Argentini.

- On je uvek bio glamurozniji od nas, tako da LA, Argentina, moram da pogledam vremensku razliku da vidim gde je, obično mi šalje poruke i to je usred naše (britanske) noći. Izgledao je dobro, izgledao je srećno, izgledao je zdravo – nije bilo razloga za bilo kakvu zabrinutost, a onda sam to čula na vestima.