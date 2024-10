Da je ostala, da li bi stvari bile drugačije, bolje ili gore? Bivša devojka Lijama Pejna Šeril Kol, sa kojom je dobio sina Bira, izjavila je ranije ove godine da se plaši da će se destiti najgore jer niko ne brine o njemu . Bilo je to nakon što je završio u bolnici zbog infekcije bubrega, zbog čega je otkazao koncert.

Bivši član svetski popularne grupe One direction objavio je na Snepčetu nekoliko sati pre smrti snimak na kojem se čuje glas Kejt Kasidi, ranije snimljen tokom obilaska Argentine.

Od LIjama Pejna oprostili su se bivši članovi One direction najpre zajedničkim saopštenjem, a potom i pojedinačnim porukama.

LIjam Pejn imao 31 godinu, do 2010. do 2016. bio je član One direction nakon čega je počeo solo karijeru.