Prvi singl ''What Makes You Beautiful'' izdali su 2011. i on ih je plasirao na vrh muzičkih lestvica u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok su u svetu završili u TOP 10. Iste godine izdali su debitantski album ''Up all night'' koji je u prvoj nedelji imao prodaju od gotovo 140.000 primeraka. Osvojili su američki Bilbord 200, čime su postali prvi britanski sastav koji je s debitantskim albumom pomeo konkurenciju.