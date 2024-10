- Ja duboko verujem u Šotrin izbor, iako sam u tom trenutku bila na drugoj godini Akademije i želela glavnu ulogu , kao i da mi se nešto dogodi i promeni, tada nije bilo moje vreme. Vaska kada se pogleda, to je jedna epizodna uloga, nije čak ni velika, ali je ostavila trag, bila je efektna. Imala sam tu sreću da me ubode nešto što je moje. Mislim da Zdravko Šotra uopšte nije pogrešio - rekla je glumica u jednoj emisiji, te je ispričala i anegdotu sa snimanja filma, koja se tiče odabira glavne uloge.

- To do dana današnjeg se nije srušilo. Sve osim Šotre je to iznenadilo – kaže Sloboda i dodaje da je on jedan od naših najboljih reditelja: