“Nisam više toliko nemiran, ne uzbuđuju me sitnice i gluposti i ne gledam televiziju”, ispričao je glumac, te dodao i da je na društvenim mrežama samo kada to od njega traže", pa otkrio šta je recept za savšren brak.

“Pa samo neka svako uzme svoju sobu. Francuski ležaj, to je najveća glupost pogotovo ako želite da ostarite s nekim. Tu su Englezi mnogo pametniji, ona ima svoju sobu, on ima svoju, a kad hoće da rade ‘one stvari’ kucaju jedni drugima na vrata, to je apsolutno ispravno”, rekao je glumac.