Karen se, 1988. godine, sa svojih 18 godina udala za francuskog fotografa Renea Bona, ali se par pet godina kasnije razveo , kada je ona kratko prokomentarisala da je do kraja došlo jer je ona imala veoma malo vremena da bude kod kuće. Ubrzo nakon razvoda manekenka je upoznala investitora za nekretnine Žan Iva Le Fjura u čekaonici pariskog aerodroma. Upravo je Le Fjur radio na napretku Karenine karijere van piste - on je od njenog imena praktično napravio brend. Ova veza je potrajala do 1997. godine, ali je par i nakon kraha ostao u bliskim odnosima, pa ju je godinama kasnije upravo on spasio od sigurne smrti.

"Pokušali su da me pretvore u prostitutku, misleći da će to biti lako. Prijavila sam ih i otpušteni su. Drugi put sam bila zatvorena u kancelarija ceo dan sa čovekom koji je visoko pozicioniran u svetu manekenstva. Sve ljudi koji su me izdali nekada sam volela i cenila. Tada sam shvatila kolika je to zavera. Vladini zvaničnici i policija su iskorišćavali devojke iz "Ellite" agencije. Njihovi ljudi pokušali su da me kidnapuju i otruju", ispričala je u intervjuu za "Daily Mail", prenosi "Jezebel".