Bivša verenica Lijama Pejna, Maja Henri , tvrdila je da je preminuli pevač predvideo svoju smrt danima pje tragedije, prenosi Page Six. Henri je u podkastu "Internet Is Dead" govorila o tome kako je pevač nju, njene prijatelje i porodicu stalno kontaktirao i često je govorio da će umreti.

"Jednom sam pokušala da mu pomognem, a on to nije prihvatio. Slao bi mojoj mami poruke jer ja nisam odgovarala: ‘Ne ide mi dobro, neka me Maja kontaktira‘", prisetila se Henri, koja je u februaru najavila fikcijski roman "Looking Forward" inspirisan zapisima u dnevniku koje je napisala dok je bila s pevačem.