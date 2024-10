TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"Hodao sam po tankoj gvozdenoj ogradi, plesao po žici. Kiša je padala celo jutro i, naravno, okliznuo sam se i pao, pa me je gvozdena šipka udarila pravo između nogu" , napisao je on. Prisetio se kako je u tom trenutku osetio toliki bol da nije mogao da se vrati kući. U pomoć mu je priskočio stariji gospodin koji ga je odveo kod tetke. Pozvali su lekara kako bi mu pomogao.

"Ležao sam tamo na krevetu, s pantalonama spuštenim do članaka dok su tri žene - moja majka, tetka i baka, lagano u panici bockale moj penis. Mislio sam - Bože, uzmi me sada , dok sam slušao kako šapuću stvari jedna drugoj dok su vršile inspekciju", ispričao je legendarni glumac. Dodao je i kako je njegov "penis ostao na mjestu", ali da je doživio veliku traumu.

"Dan-danas me proganja sama pomisao na to", istakao je. Glumac je to iskustvo opisao jednim od najsramotnijih iskustava ikad.