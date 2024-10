"U početku je bio šarmantan i divan. Brzo je počeo da govori da sam njegova srodna duša i da me navodi da se preselim kod njega. Prvi put smo raskinuli posle godinu dana veze kada mi je posvetio pesmu 'I Want to Kill You Like They Do in the Movies', a i u jednom intervjuu je rekao kako je fantazirao da me udara u glavu maljem", rekla je tada Evan.