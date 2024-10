Tokom okupacije teško se dolazilo do drva za ogrev. Kad bi neka porodica i uspela da dobije drva morali su da prate natovarena kola kako ne bi došlo do krađe. Kao i mnoge druge klince, ratno siromaštvo je nateralo Burduša da se izvešti u krađi u trku.

- Zaletimo se, maznemo cepanicu i tutanj. I jednom me uhvate, valjda zato što sam "digao" teže parče, pa nisam mogao brzo da trčim. Odveli su me u komesarijat blizu železničke stanice, pošteno izudarali i naterali da operem stepenice zgrade preko puta - od šestog sprata do prizemlja - pričao je on svojevremeno.