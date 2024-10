Ko je tajkun? Reč je o Rodžeru Noresu, šefu argentinskog energetskog fonda koji se izvinjavao okupljenim fanovima za to "što je pevač naduvan" nekoliko minuta pre Liamove smrti. Ovaj 35-godišnji tajkun zatim je pokušavao naterati pop zvezdu da napusti svoju hotelsku sobu u Buenos Airesu te se ostalim gostima hotela požalio na Lijamovo drogiranje .

Britanski mediji pišu da to znači da će i Nores morati pričati s argentinskom policijom, koja Lijamovu smrt istražuje kao "sumnjivu". Inače, Rodžer je s Liamom bio i na koncertu Nialla Horana, zbog kojeg je Lijam i bio u Argentini.

"On je bio deo Liamove 'svite' koja se brinula o Lijamu dok se on ponašao nemoguće. Bio je uredno odeven, izvinjao nam se zbog Lijama i napustio hotel pre nego što se to dogodilo", kaže ona.