"Zahvalna sam mojoj mami koja je čuvala sve moje medicinske kartone, bila tu uz mene, nikada me nije napuštala, štitila me je, podržavala, a iznad sveg verovala je u mene dok sam prolazila sve ovo. Moje stanje se pogoršalo vremenom dok sam naporna radila, pokušavajući da učinim sebe, svoju porodicu i ljude koje me podržavaju ponosnim. To je uzelo danak na način na koji ne mogu da objasnim. Biti toliko tužan i bolestan, a imati toliko blagoslova i privilegija oko sebe je verovatno najzbunjujuća stvar ikada. Ono što želim da vam svima kažem jeste da sam ja dobro i da ne morate da brinete i da ne bih ništa od ovoga menjala. Da moram ponovo da prođem kroz sve ovo, da bih došla do ovde, do ovog tačnog trenutka u kome se trenutno nalazim, sa svima vama, uradila bih sve to ponovo. To me je napravilo onim što sam danas", napisala je Bela prošle godine tokom jedne od zdravstvenih kriza koje je imala.